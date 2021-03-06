Son dakika haber... Hatay'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu

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Bir son dakika haberine göre Hatay'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu Beyaz ve pembe renklerle çiçek açan erik ve nektarin ağaçları, Amik ovasını gelinlik gibi süsledi Baharın gelmesi ile Amik ovasında pembe ve beyaz renklerde çiçek açan nektarin ve erik ağaçları, renk cümbüşü oluşturdu.

Hatay'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu

Beyaz ve pembe renklerle çiçek açan erik ve nektarin ağaçları, Amik ovasını gelinlik gibi süsledi

HATAY - Baharın gelmesi ile Amik ovasında pembe ve beyaz renklerde çiçek açan nektarin ve erik ağaçları, renk cümbüşü oluşturdu.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda çiçek açan meyve ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar da çiçek açtı. Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nı adeta gelin gibi süsledi.

Meyve bahçelerinin sahiplerinden Hakan Toklucu, baharın gelişi ve çiçeklerin açmasıyla ortaya çıkan görüntüleri ölümsüzleştirmek için vatandaşların hafta sonu bölgeye akın ettiğini söyledi.

Bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Toklucu, "Ürünlerimiz Dünya'nın birçok ülkesinde talep görüyor. Özellikle Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz "dedi.

Çiçek açan ve ilkbaharın güzelliklerini yansıtan meyve bahçeleri, drone ile havadan da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ