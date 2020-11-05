Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 mahalle ile 1 mezrada karantina uygulaması başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 mahalle ile 1 mezrada karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran ve Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskan Mezrası bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Öte yandan Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi ile Koyunoğlu mahallelerindeki 2 ikamette birden çok pozitif vaka çıkması üzerine evler 14 Ekim tarihine kadar karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız