Son dakika haber! Hastaneye giden hamile kadına, uygulama noktasındaki polis doğum yaptırdı
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Son dakika haber! Hastaneye giden hamile kadına, uygulama noktasındaki polis doğum yaptırdı

Son dakika habere göre ADANA'da, doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada doğum suyu gelen Hüsne Aslan'a, polis memuru Demet Çubukçu doğum yaptırdı.

Son dakika haber! Hastaneye giden hamile kadına, uygulama noktasındaki polis doğum yaptırdı
20.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:01

ADANA'da, doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada doğum suyu gelen Hüsne Aslan'a, polis memuru Demet Çubukçu doğum yaptırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüsne ve Cebrail Aslan çiftinin kız bebeklerine, polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdikleri öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan ve bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayan Hüsne Aslan'ın, doğum sancısı başladı. Hüsne Aslan, eşi Cebrail Aslan ile birlikte otomobille hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Polis uygulama noktasında durdurulan araçtaki Hüsne Aslan'ın, doğum suyu geldi. Bu sırada uygulama noktasında bulunan polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a yardım etmek için yanına gitti.Ekipler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi ancak Hüsne Aslan'ın doğum süreci başladı. Bunun üzerine polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a doğumda yardım ederek, yanında kaldı. Polis memuru Demet Çubukçu'nun kollarına doğan kız bebeğini gören anne Aslan, mutluluktan gözyaşı döktü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de bebeğin kordon bağını keserek kuvöze koydu. Anne ile bebeği, ambulansla Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Aslan ailesinin, kız bebeklerine doğumu yaptıran polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdikleri öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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