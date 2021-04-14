Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti

Son dakika haberleri: Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinden bir kadının "Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük" demesiyse hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö.'nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneyi birbirine katan 2'si kadın 9 kişi tıbbi malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüpheli kadının "Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum" demesiyse hayrete düşürdü. - SİVAS

Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti
Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti
Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti
Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti
Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Ece Erken Cem Yılmaz Murat Yıldırım
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:07:53. #1.15#

title