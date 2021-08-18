Son dakika haber | Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hastanede görevli personeli darp eden 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hastanede görevli personeli darp eden 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Hastanede bilgi işlem servisinde çalışan Mehmet Sayan ile bir hastanın yakınları olan Ahmet Ş., İsmail Ş. ve Ali Ş. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar hastane çalışanını darp etti. Araya girenlerin ayırdığı olayda hastane çalışanı Mehmet Sayan yaralandı. Yaralı, aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, hastane çalışanını darp ettiği belirlenen Ahmet Ş., İsmail Ş. ve Ali Ş.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Darp edilen hastane çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haber | Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber | Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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