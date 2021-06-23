Son dakika haber! Hastane kreşinde mezuniyet heyecanı
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Son dakika haber! Hastane kreşinde mezuniyet heyecanı

Son dakika haber! Hastane kreşinde mezuniyet heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 2020-2021 eğitim öğretim yılsonu mezuniyet töreni kreş bahçesinde düzenlendi.

Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 2020-2021 eğitim öğretim yılsonu mezuniyet töreni kreş bahçesinde düzenlendi.

Düzenlenen tören Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, hastane idarecileri ve öğrenci velilerinin katılımları ile gerçekleşti.

Hazırladıkları şiirler, şarkılar, oyunlar ile birlikte hoşça vakit geçiren öğrenciler, gösterilerini alkışlar eşliğinde sundu. Öğrenci velileri memnuniyetlerini dile getirerek, çocuklarının kreşte kazandırılan değerlerden son derece memnun olduklarını ve kreşte eğitim almalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - AYDIN

Son dakika haber! Hastane kreşinde mezuniyet heyecanı
Son dakika haber! Hastane kreşinde mezuniyet heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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