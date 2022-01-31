Son dakika haber... Hastalar birer birer tahliye edildi... Erzurum Şehir Hastanesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Haberler
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Son dakika haber... Hastalar birer birer tahliye edildi... Erzurum Şehir Hastanesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

İhlas Haber Ajansı, Şahap Gürler - Sağlık
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Edinilen son dakika haberine göre Hastalar birer birer tahliye edildi.

ERZURUM (İHA) - Hastalar birer birer tahliye edildi... Erzurum Şehir Hastanesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Beyin Cerrahi servisinde çıkan yangında hastalar titiz bir çalışma ile servislere çıkarıldı

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde çıkan yangına müdahale tarzı hastaların sevki başarılı şekilde uygulandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı. Beyin Cerrahi Servisinde çıkan yangına müdahale eden ekiplerin çalışması gerçeğini aratmadı.

Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, Şehir hastanesi olarak başarılı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her zaman afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Yangın halinde teorik olarak hazırlıklarımızı bugün pratik uygulaması olarak neler yapılabilir eksiklerimiz neler bunları tespit etmek için böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Yangın sırasında söndürme ve hastaların nakli konusunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak yaptık. İnşallah böyle bir afet yaşamayız ancak hazırlıklı olmak için bu tarz tatbikatlar yapmamız çok faydalı olacak. Başarılı bir şekilde tatbikatı gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son dakika haber... Hastalar birer birer tahliye edildi... Erzurum Şehir Hastanesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Son dakika haber... Hastalar birer birer tahliye edildi... Erzurum Şehir Hastanesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Son dakika haber... Hastalar birer birer tahliye edildi... Erzurum Şehir Hastanesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Sağlık

Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım, Erzurum, Yangın, Sağlık, Haber

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