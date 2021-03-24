Son dakika haber... Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi
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Son dakika haber... Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi

24.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:16

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi Hakkari'de etkisini gösteren yağmurun kar sularıyla birleşmesi sonucu Taşbaşı köyünde istinat duvarı çökerken, köprü ise zarar gördü.

Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi

HAKKARİ - Hakkari'de etkisini gösteren yağmurun kar sularıyla birleşmesi sonucu Taşbaşı köyünde istinat duvarı çökerken, köprü ise zarar gördü.

Dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlar aralıklarla etkisini sürdürürken, kar sularıyla debisi yükselen Zap Suyu ise istinat duvarlarına ve köprülere zarar verdi. Hakkari-Çukurca karayolunun 40. kilometresinde bulunan Taşbaşı köyünün içinden geçen derenin taşması sonucu istinat duvarı çöktü. Çöken duvarla birlikte hasar gören köprü nedeniyle köyün karşı tarafındaki vatandaşlar ise mahsur kaldı. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, jandarma ile tehlike saçan köprüde güvenlik önlemi alarak kimsenin geçişine izin vermedi.

Gelinli köyünde ise taşan dereler karayolundaki menfezi tıkadı. Yolu açmak için harekete geçen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, suyun akış yönünü değiştirerek yolu kısa sürede trafiğe açtı.

Karayolunun çeşitli noktalarına dağdan koparak düşen kayalar da kısa sürede iş makineleriyle temizlenirken, sürücüler ise uyarıldı.

Taşbaşı köyü sakinlerinden Kemal Dayan, dün akşam etkili olan yağışlardan dolayı köylerinin içinden geçen derenin taştığını ifade etti. Dayan, derenin istinat duvarının çökmesi sonucu köylülerin yarısının karşı tarafta mahsur kaldığını söyledi.

Son dakika haber... Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi
Son dakika haber... Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi
Son dakika haber... Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi
Son dakika haber... Hakkari'de sel.. Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA

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