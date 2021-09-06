Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Şen yönetimindeki 34 DS 199 plakalı otomobil Sungurlu istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halindeyken Çiftlik kavşağında Kadir Yazgan idaresindeki 19 SP 414 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerden Kadir Yazgan hayatını kaybederken, diğer sürücü Hüseyin Şen ve yanında bulunan Kezban şen yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun karşısına geçmeye çalılşan yaşlı adam feci şekilde can verdi! O anlar güvenlik kamerasında
Yolun karşısına geçmeye çalılşan yaşlı adam feci şekilde can verdi! O anlar güvenlik kamerasında
Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Gülben Ergen Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Ali Öztürk Burak Elmas Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:07:27. #1.15#

title