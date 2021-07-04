Son dakika haber! Güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü
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Son dakika haber! Güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü

Son dakika haber! Güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde iki komşu arasında güvercin meselesi yüzünden çıkan tartışmada Murat Demirkıran (43) komşusu tarafından silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demirkıran, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Demirkıran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.Ö. (34) gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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