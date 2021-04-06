Son dakika haber | Güvenlik kaynakları: Terör örgütleri sokak eylemlerine sızma girişiminde

Edinilen son dakika haberine göre TERÖR örgütleri DHKP-C, TKPL-M Tikko ve PKK'nın sokak eylemlerini tırmandırmak için gösteri ve yürüyüşler ile anma törenlerine sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

TERÖR örgütleri DHKP-C, TKPL-M Tikko ve PKK 'nın sokak eylemlerini tırmandırmak için gösteri ve yürüyüşler ile anma törenlerine sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin en son Mahir Çayan 'ın 30 Mart'taki ölüm yıldönümünde 5 ilde düzenlenen anma törenlerine 'provakasyon' amaçlı sızmaya çalıştıkları, 2 şüphelinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

AMAÇLARI KAOS YARATMAK

Toplumsal olayları provoke ederek, ülkede kaos yaratmayı amaçlayan silahlı terör örgütlerinin iş başında olduğu bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Terör örgütleri DHKP-C, TKPL-M Tikko ve PKK üyeleri, yürüyüş ve gösteriler ile anma törenlerine sızma girişiminde bulundu.

5 İLDEKİ ANMALARA SIZMAK İSTEDİLER, 2'Sİ YAKALANDISokak eylemlerini tırmandırmak isteyen örgüt üyeleri en son Mahir Çayan'ın ölüm yıldönümü olan 30 Mart günü, Tokat, Ankara, Antalya, Ordu ve Rize'de düzenlenen anma törenlerine sızma girişiminde bulundu. Emniyet yetkililerinin dikkati sayesinde de Tokat Niksar'daki anma töreninde 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı