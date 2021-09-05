Son dakika haber... GÜNGÖREN'DE TRAFİĞİ KAPATARAK DRİFT YAPAN MAGANDALAR KAMERADA
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Son dakika haber... GÜNGÖREN'DE TRAFİĞİ KAPATARAK DRİFT YAPAN MAGANDALAR KAMERADA

Son dakika haber... GÜNGÖREN'DE TRAFİĞİ KAPATARAK DRİFT YAPAN MAGANDALAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Güngören'de düğün konvoyuyla trafiği keserek drift yapan trafik magandaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güngören'de düğün konvoyuyla trafiği keserek drift yapan trafik magandaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konvoyla caddeyi trafiğe kapatan trafik magandaları bir süre drift yaptı. Bazı vatandaşlar drift yapanlara tepki gösterdi. Trafik magandalarını, bölgede bulunan zabıta ekiplerinin uyarılarının ardından caddeden ayrıldı. 

Görüntü dökümü

-------------------------Cep telefonu görüntüsü

-Cadde üzerinde drift yapan otomobiller 


- Değirmenci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... GÜNGÖREN'DE TRAFİĞİ KAPATARAK DRİFT YAPAN MAGANDALAR KAMERADA - Haberler
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