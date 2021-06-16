Son dakika haber... Güngören'de silahlı kavgada iki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Güngören'de silahlı kavgada iki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Güngören'de silahlı kavgada iki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'de komşuları Salih Hazır(47) ve Ekrem Hazır(54) kardeşleri silahla ateş ederek öldürün şüpheli Selahattin Turan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNGÖREN'de komşuları Salih Hazır(47) ve Ekrem Hazır(54) kardeşleri silahla ateş ederek öldürün şüpheli Selahattin Turan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam, Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Mobilyacı kardeşler Salih ve Ekrem Hazır kardeşler ile komşuları Selahattin Turan arasında tartışma çıktı. Turan'ın işyerinden kardeşlerin iş yerine taş ve sıva dökülmesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Turan, tabancayla 2 kardeşe kurşun yağdırdı. Ekrem Hazır(54) olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Salih Hazır, ağır yaralandı.

POLİS EVİNDE YAKALADI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Selahattin Turan'ı evinde yakalayarak, gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Turan, tavandan dökülen taşlar nedeniyle tartışma yaşadıklarını, kendisine küfür edildiğini, bunun üzerine silahını ateşlediğini söyledi. 

KARDEŞ DE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Hazır da yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Ekrem Hazır'ın 2, kardeşi Salih Hazır'ın ise 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. İki kardeş yarın Güngören'de toprağa verilecek.

Güngören Asayiş Büro'da işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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