Son dakika haber: GÜNGÖREN'DE KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ Son dakika haberi: Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntülerHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)- Güngören'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - Murat SOLAK/ İSTANBUL,(DHA)- Güngören'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, pazar akşam saatlerinde Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Şerefli Sokak kesişimindi meydana geldi. İddiaya göre 34 BV 2364 plakalı minibüs Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Şerefli Sokak'a döndüğü sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan minibüs, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, minibüste bulunan 6 kişi kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Kazada hafif yaralı 1 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken 8 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü. Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: DHA