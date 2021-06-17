Son dakika haber... Güney Kıbrıs'ta yangın: 300 hektar orman zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Güney Kıbrıs'ta yangın: 300 hektar orman zarar gördü

Son dakika haber... Güney Kıbrıs'ta yangın: 300 hektar orman zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) dün çıkan ve bu sabah söndürülen orman yangınında 300 hektarlık alan zarar gördü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) dün çıkan ve bu sabah söndürülen orman yangınında 300 hektarlık alan zarar gördü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Ayia Marina Xyliatos bölgesinde dün çıkan yangın bu sabah erken saatlerde söndürüldü. Yangın nedeniyle 80 hektarı Adelphi ormanında olmak üzere yaklaşık 300 hektarlık orman alanı ve tarımsal ürünler zarar gördü. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın yerel saatle 21.00 sıralarında kısmen kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri, 6 kilometrelik alanda yeniden alevlenme olmasını önlemek için gece boyunca bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.

Yangın söndürme çalışmaları 34 itfaiye aracı, 3 arazi aracı, 9 dozer ve 2 su tankeri ile asker, polis ve sivil savunma ekipleri ile yürütülürken, İngiliz üslerinden gelen 2 helikopter de dahil olmak üzere 9 yangın söndürme uçağı da çalışmaları destekledi. Çıkma nedeni henüz bilinmeyen yangının tam olarak kontrol altına alınması ise ancak sabah saatlerinde mümkün oldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Güney Kıbrıs'ta yangın: 300 hektar orman zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:49:01. #1.15#

title