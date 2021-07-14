Son dakika haber! Güney Afrikalı bakan yardımcısından halka "varlıkları yağmacılardan koruyun" çağrısı Açıklaması
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Son dakika haber! Güney Afrikalı bakan yardımcısından halka "varlıkları yağmacılardan koruyun" çağrısı Açıklaması

Son dakika haber! Güney Afrikalı bakan yardımcısından halka 'varlıkları yağmacılardan koruyun' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti Güvenlik Bakanı Yardımcısı Zizi Kodwa, vatandaşları toplanıp bir araya gelerek varlıklarını yağmacılardan korumaya çağırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Güvenlik Bakanı Yardımcısı Zizi Kodwa, vatandaşları toplanıp bir araya gelerek varlıklarını yağmacılardan korumaya çağırdı.

Kodwa, Soweto kentinde bir alışveriş merkezini korumak için toplanan halkı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yağmacıların halk içerisindeki bir "azınlık" olduğunu belirten Kodwa, insanların bir araya gelerek alışveriş merkezlerini ve kendi topluluklarını korumasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kodwa, güvenlik güçlerinin kendini savunanlara yardımcı olacağını belirterek, "Güney Afrikalıların çoğunluğu bu kaosu desteklemiyor." dedi.

Ülkede yağma olaylarında 6. güne girilirken, bazı kentlerde halkın silahlanarak yağmacılara karşılık verdiği ileri sürüldü.

Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Gösteriler ayaklanmaya dönüştü

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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