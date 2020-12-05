Son dakika haberi! DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" ile "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacak.