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Son dakika haberi! DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

05.12.2020 08:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:28
Son dakika haberi! DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" ile "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" ile "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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