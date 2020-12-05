Son dakika haberi! DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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05.12.2020 08:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:28
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" ile "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" ile "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı