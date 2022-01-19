Son dakika haber... Gümüşhane'de yakıt tankerinin çarptığı kişi öldü
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de yakıt tankerinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yakıt tankerinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kırıklı köyünde, H.K. yönetimindeki 24 EU 248 plakalı yakıt tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan U.T.A'ya (65) çarptı.
Kazada ağır yaralanan U.T.A, ambulansla sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri