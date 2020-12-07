Son dakika haber: Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü
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Son dakika haber: Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü

07.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:52
Son dakika haber: Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de kendi evinde 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan vatandaş ve 6 defineciye Jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Gümüşhane'de kendi evinde 12 metre uzunluğunda tünel kazarak define arayan vatandaş ve 6 defineciye Jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Alınan bilgiye göre 156 Jandarma İhbar Hattına Aksu Köyünde ikamet eden İ.Y isimli şahsın kendisine ait evde kaçak kazı yaptığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Olay yerinde İ.Y, H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K ve M.İ isimli şahısları suçüstü yakalayan Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede olay yerinde 12x4 metre uzunluğunda define aramak için tünel kazıldığını belirledi. Şahısların kazıda kullanmak için yanlarında bulunan 1 adet 20 metre uzunluğunda halat, 1 adet 20 metre uzunluğunda seyyar elektrik kablosu ve çeşitli boy-ebatlarda 37 adet kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haber: Gümüşhane'de define avcılarına suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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