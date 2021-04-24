Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI (görüntüyle)Çocuklardan birinin mektubunu okuduİdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI (görüntüyle)

Çocuklardan birinin mektubunu okudu

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Huber Köşkü'nde çocukları iftarda ağırladı. Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi. Erdoğan, çocuklardan birinin yazdığı ve rüyasını anlattığı mektubu okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı