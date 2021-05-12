Son dakika haber: Gölcük'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
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Son dakika haber: Gölcük'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Son dakika haber: Gölcük'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Serkan Gök - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri ile ilçe protokolü şehitliğe ziyarette bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri ile ilçe protokolü şehitliğe ziyarette bulundu.

Gölcük Şehitliği'nde düzenlenen programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ve şehit aileleri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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