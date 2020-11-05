Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
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Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı

05.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:02
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı

Son dakika haberi... GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde halen arama çalışmaları sürdürülen kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde halen arama çalışmaları sürdürülen kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Selde kaybolan ve halen arama çalışmaları süren operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün için kentteki Hacı Miktat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, kaybolanların yakınları ile vatandaşlar katıldı.

ARAMALAR SÜRECEKNamazın ardından konuşan Vali Ünlü, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının süreceğini belirterek, "Kış geliyor, ekipler yöntem değiştirecek. İhbar ve şüphe üzerine veya yeni bir gelişme olunca ekipler çalışmalarına devam edecek. Ekiplerin bir bölümünü tecrübeli oldukları için İzmir depremine gönderdik. Onların yerine yeni ekiplerimiz geldi. Rize'den JAK timi çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmaları farklı metotlarda farkı şekillerde mevsim şartları elverdiği sürece devam edecek. Dere yataklarındaki iş makineleri kış nedeniyle güvenli bölgeye çekildi. JAK, JÖAK, UMKE ve AFAD ekipleri dere yataklarında, vadilerde, denizde arama tarama faaliyetlerine devam edecek. Önceki yoğunluk gibi değil, mevsim şartlarına göre devam edilecek. İnşallah bulup son vazifemizi yapmak istiyorum. Ailelere sabırlar diliyorum" dedi.'YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİYOR'Vali Ünlü, sel afetinin yaralarının sarılmaya devam ettiğini de aktararak, "İnşallah bu afetten ders çıkarırız. Bunların yaşanmaması ve sonuçlarının bu kadar ağır olmaması için tedbirler almaya devam etmeliyiz. Afet bölgelerinde incelemelerde bulunuyorum, afetin yaraları da sarılmaya devam ediliyor" diye konuştu.

Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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