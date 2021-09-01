Son dakika haber! Giresun'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Son dakika haber! Giresun'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber! Giresun'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Giresun'un Görele ilçesinde fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Giresun'un Görele ilçesinde fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Bir kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Uğur G. yönetimindeki 53 ABK 128 plakalı kamyonet dün ilçenin Bozcaali Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Hastane kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda fındık kurutan vatandaşlara çarptı. Kazada fındık kurutanlardan Mehmet Cin (60) olay yerinde hayatını kaybederken, Metin Aslantürk ve Hümeyra Sevindi ise yaralanmıştı.

Yaralılardan Metin Arslantürk, Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hümeyra Sevindi'nin tedavisine ise devam ediliyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hızla giderken kontrolden çıkan araç kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Hızla giderken kontrolden çıkan araç kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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