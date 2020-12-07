Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

07.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:48
Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika habere göre Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaldağ Köyü istikametinden Giresun merkeze gelmekte olan Yakup Gölgeç idaresindeki 17 TR 516 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelmekte olan Huri Tanrıverdi idaresindeki 28 AAN 485 plakalı otomobil Batlama Ezirkan mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Yakup Gölgeç sıkıştığı yerden Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılırken, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - GİRESUN

Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri... Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:49:43. #1.15#
title