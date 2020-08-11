Son dakika haber: Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika güncel haberi: Giresun'da otomobilin taşlık alana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
11.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:23
Giresun'da otomobilin taşlık alana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Can Çiftçi (24) yönetimindeki 28 ET 242 plakalı otomobil, Çaldağ köyü Darıbükü mevkisinde yol kenarındaki taşlık alana çarptı.
Kazada sürücü Çiftçi ile araçtaki Emine Çiftçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA