Son dakika haber: Giresun'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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Son dakika haber: Giresun'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haber: Giresun'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Doludere Köyünde ormanlık alanda örtü yangını çıkması üzerine olay yerine Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Alucra Orman İşletme Şefliği ile Alucra ve Çamoluk Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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