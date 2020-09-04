Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada

Mersin'de bir gıda mühendisi, çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

04.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:16

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde bulunan un fabrikasında meydana gelen olayda, öğlen saatlerinde iş yerinde dolaşan gıda mühendisi Hüsnü Ağca, un paketleme servisi önüne geldiğinde ayağının kaymasıyla 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Hüsnü Ağca, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ağca kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hüsnü Ağca'nın düşme anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mfö Yıldız Tilbe Defne Samyeli Okan Bayülgen
Spor Ali Koç Erkan Kamat Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Ankara Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 18:16:27. #1.14#
title