16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasından ölü olarak bulundu. Genç kızın, annesinin ilaçlarını içerek intihar ettiği değerlendiriliyor.