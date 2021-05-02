Son dakika haber... Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

Son dakika haber... Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden gelin, çocuğunu döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden gelin, çocuğunu döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O. (35), gün içerisinde çocuğunu döven kayınpederi 67 yaşındaki Mevlüt Ok ile tartışma yaşadı. Akşam saat 18.00 sıralarında eve geldikleri esnada F.O, evde bulunan av tüfeğini alarak kayınpederi Mevlüt Ok'un yanına gitti. Burada F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında arbede çıktı. Yaşanan boğuşma sonucu tüfeğin ateş almasıyla kurşunların isabet ettiği Mevlüt Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla F.O'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında daha öncesinde de çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Mevlüt Ok'un oğlu Mehmet Ok, tarlada yengesi ile babasının tartıştığını belirterek, "Ondan sonra eve geliyorlar. Evde de tartışma sürüyor. Ondan sonra yengem çekip silahla babamı vuruyor. Daha öncesinden de yengem ile babam arasında problemler vardı. Akşamüzeri saat 17.30 sıralarında yaşanıyor. Abim, evde yoktu, başka köyde çalışıyordu. Tartışma çocuk yüzüne çıktı. Cenaze hastanede, otopsi için Ankara'ya sevk edilebilir. Bizde hastanede bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Son dakika haber... Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Son dakika haber... Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Son dakika haber... Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Serdar Ortaç Burak Sergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 00:43:41. #1.15#

title