Son dakika haber! Gediz'de muhtarlık binasında çıkan yangın hasara neden oldu
03.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:20
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde muhtarlık binasında çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde muhtarlık binasında çıkan yangın söndürüldü.
Gümüşlü Köyü Muhtarlığına ait binada kalan işçilerin hızlı yanıcı maddeyle sobayı tutuşturdukları sırada çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatte söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangın, binada hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran