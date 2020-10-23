Son dakika haber: Gebze'de mobilya atölyesi yandı
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Son dakika haber: Gebze'de mobilya atölyesi yandı

23.10.2020 00:20 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:24
Son dakika haber: Gebze'de mobilya atölyesi yandı

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında atölye hasar gördü.

Gece saatlerinde Gebze Arapçeşme Mahallesi Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında atölye hasar görürken, soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: Gebze'de mobilya atölyesi yandı
Son dakika haber: Gebze'de mobilya atölyesi yandı
Son dakika haber: Gebze'de mobilya atölyesi yandı
Son dakika haber: Gebze'de mobilya atölyesi yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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