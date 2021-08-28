Son dakika haber: Gazze sınırında İsrail kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Gazze sınırında İsrail kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Gazze sınırında İsrail kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde protestolara katıldığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk Hasan Ebu en-Nil yaşamını yitirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde protestolara katıldığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk Hasan Ebu en-Nil yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "21 Ağustos'ta Gazze sınırına yakın bir yerde barışçıl gösterilere katılan ve İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 12 yaşındaki Hasan Ebu en-Nil vefat etti." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri, geçen hafta Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto eden Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, müdahale sırasında 21'i çocuk 40 Filistinlinin yaralandığını, ağır yaralanan iki kişiden birinin de daha sonra hayatını kaybettiğini belirtilmişti.

Açıklamada, ağır yaralılardan birinin başından yaralanan 12 yaşındaki Hasan Ebu en-Nil olduğu ifade edilmişti.

Hamas'tan taziye mesajı

Filistinli çocuğun ölümü nedeniyle Hamas'tan yayımlanan taziye mesajında, Hasan Ebu en-Nil'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilenerek "Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki şehitlerimizin saf kanı, halkımızın özgür, direnen ve topraklarında sebat ettiğinin tasdikidir. Halkımız, ablukaya, saldırıya ve işgale teslim olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Filistin topraklarının tamamında işgalin son bulmasına dek düşmanla savaşın devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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