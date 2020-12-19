Son dakika haber! GAZİANTEP - Vali Gül: "(Hastanedeki yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor"
19.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:24
Son dakika haber... Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği hastanede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği hastanede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş