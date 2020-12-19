Son dakika haber! GAZİANTEP - Vali Gül: "(Hastanedeki yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor"
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Son dakika haber! GAZİANTEP - Vali Gül: "(Hastanedeki yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor"

19.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:24

Son dakika haber... Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği hastanede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği hastanede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber! GAZİANTEP - Vali Gül: '(Hastanedeki yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor'
Son dakika haber! GAZİANTEP - Vali Gül: '(Hastanedeki yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor'
Son dakika haber! GAZİANTEP - Vali Gül: '(Hastanedeki yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor'
Son dakika haber! GAZİANTEP - Vali Gül: '(Hastanedeki yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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