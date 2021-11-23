Son dakika haber: Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 15 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha görülürken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise yürekleri ferahlattı.

Emniyet 15 ayrı kaza görüntüsü yayınladı

Emniyet, kent merkezindeki Batıkent Mahallesi, Gümüştekin Mahallesi, Anafartalar Caddesi, İstiklal Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, Karataş Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Özdemirbey Caddesi, Havalimanı Bulvarı, İnönü Caddesi, Yeşilvadi Bulvarı, Binevler Mahallesi ve Kan Merkezi Kavşağı'nda meydana gelen 15 ayrı kazanın görüntüsünü paylaştı. - GAZİANTEP