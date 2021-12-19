GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te sahte alkolden zehirlenen 28 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte kentte son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastanede tedavi altına alınan bir genç yaşam mücadelesini kaybetti. Nizip ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 28 yaşındaki Yunus Yurtseven, yaşamını yitirdi. Yurtseven'in ölümünün ardından sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 6'ya çıktı.

4 kişi hastanede tedavi görüyor

Gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken sahte alkolden zehirlenen 4 kişinin daha hastanedeki tedavisi sürüyor.

Nizip'te sahte alkolden zehirlenen 10 kişiden biri olan Yurtseven'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hastane acilinde bilinci yarı açık durumda sedyede yatan gencin., o anları yakınları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti.