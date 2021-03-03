Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
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Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

03.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:49
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Son dakika haberine göre TÜRKİYE koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar çarşı ve meydanlara akın etti.

TÜRKİYE koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar çarşı ve meydanlara akın etti.

Kafe ve restoranların açıldığı kentte çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği caddede görevli polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.


Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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