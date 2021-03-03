Son dakika haber | Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Son dakika haberine göre TÜRKİYE koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar çarşı ve meydanlara akın etti.