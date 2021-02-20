Son dakika haber | GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Son dakika haber | GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

20.02.2021 19:30 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:34

Son dakika haberler: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yusuf A. yönetimindeki 27 AGE 903 plakalı otomobil ile Ömer Lütfi S. idaresindeki 35 DC 6511 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi'ndeki 60140 Nolu Cadde'de çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü Yusuf A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, sürücüler ve otomobillerdeki yaralı Abdullah E, Ayşe G. ile Mustafa A'yı kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Yusuf A'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ve diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haber | GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Son dakika haber | GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Son dakika haber | GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Son dakika haber | GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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