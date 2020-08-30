Son dakika haber | Gazi polis Mustafa Karakaya son yolculuğuna uğurlandı Bir son dakika haberine göre Antalya'da hayatını kaybeden gazi polis memuru Mustafa Karakaya, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da hayatını kaybeden gazi polis memuru Mustafa Karakaya, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir zatürre tedavisi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 64 yaşında hayatını kaybeden Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Karakaya için düzenlenen törene yakınları, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın da aralarında bulunduğu kent protokolüyle meslektaşları katıldı.

Törenin ardından emekli gazi polis Karakaya'nın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Karakaya'nın, Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 1992 yılında emniyet servis aracına yapılan silahlı saldırıda yaralanması sonucu gazi olduğu ve 2008'de ise emekliye ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: AA