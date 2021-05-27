GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
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GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Ceset üzerinde incelemeler sürerken, olay yerine 20 metre uzaklıkta evlenme teklifi kutlaması yaşandı.

*Ceset üzerinde incelemeler sürerken, olay yerine 20 metre uzaklıkta evlenme teklifi kutlaması yaşandı.

Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) GALATA Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20) hayatını kaybetti. Genç kadının düşme nedeni henüz belirlenemezken, polis intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Galata Kulesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezen Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hilal Yağmur'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis, Hilal Yağmur'un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada, toplananlardan bazılarının çalışmaları izleyerek cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışması dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur'un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

CENAZENİN 20 METRE YAKININDA KUTLAMA

Polisin, ceset üzerinde yaptığı incelemeler sürerken, olay yerine 20 metre uzaklıkta ise bir evlenme teklifi kutlaması yaşandı. Genç bir kadının kuleden atlayarak yaşamına son verdiğinden habersiz olan gençlerin konfeti ve balonlar eşliğinde gerçekleştirdiği kutlama polisin uyarısının ardından sona erdirildi. Olay yerinin karşısında bir esnaf lokantasında aşçılık yapan Mustafa Özdemir, "Birdenbire bir ses geldi sanki çuval atılır da pat diye ses yapar. Bir de baktık ki yerde yatıyor. Hiç hareket ya da ses yok. Bu kaçıncı oldu, buraya bir önlem almaları lazım" dedi.

GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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