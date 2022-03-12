Son dakika haber... Furkan'ı parkta pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR'de, parkta buluştuğu Furkan Hanoğlu'nu (19) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ali Can Ayaz (24), tutuklandı. Ayaz, ifadesinde, N.Z. ile arkadaşlıklarına karşı çıkan ağabeyi, annesi ve yanlarındaki Hanoğlu ile buluştuklarını belirterek, "Küfürleşme ve arbede çıktı. Pompalı tüfekle rastgele ateş ettim" dedi.

Olay, 10 Mart günü saat 23.00 sıralarında, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Buca'da yaşayan Ali Can Ayaz, kendisinden küçük N.Z. adlı kız ile arkadaşlık yapmaya başladı. N.Z.'nin ailesi, bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine N.Z.'nin ağabeyi ve annesi, Ayaz'ı konuşmak için parka çağırdı. N.Z.'nin ağabeyi ile aralarında Furkan Hanoğlu'nun da olduğu grup ve Ayaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle Ayaz, yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Hanoğlu'nun göğsüne isabet etti. Hanoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Ayaz ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hanoğlu, kurtarılamadı. Hanoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verildi.