Son dakika haber | Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davanın görülmesine devam edildi
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Son dakika haber | Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davanın görülmesine devam edildi

15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:31
Son dakika haber | Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davanın görülmesine devam edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı tutuksuz 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı tutuksuz 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce tahliye edilen Kuytul katılmadı. Duruşmada, sanıklardan 7'si ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, vakfın burs verdiği ve yardımda bulunduğu belirtilen 35 tanık dinlendi.

Savunmaları alınan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum, kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, Kuytul bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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