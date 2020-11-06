Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa'da günlük vaka sayısı rekor kırdı. Ülkede son 24 saatte 60 bin 486 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 398 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM CAN KAYBI 40 BİNE YAKLAŞTI

Son 3 günde ise yaşlı bakımevlerinde 430 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 60 bin 486 artışla 1 milyon 661 bin 853'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 126 BİN 329'A ÇIKTI

Hastanelerde 4 bin 331'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 979 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 51 artışla 126 bin 329'a çıktı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANIYOR

Yeni tip koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.