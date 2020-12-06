Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı
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Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

06.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:31

Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı. Öte yandan Fransa'da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı başlatılan protestolar giderek şiddetlenirken, bu durum "Başbakanın aklı sokaklarda mı kaldı?" şeklinde yorumlandı.

Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex'in gözlüğünü ceplerinde bulamayınca aramaktan vazgeçerek basın toplantısına başladı.

CEPLERİNDE BULAMAYINCA TOPLANTIYA DEVAM ETTİ

Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerinde gözlüğünü aradı. Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulmayarak basın toplantına devam etti.

GÜVENLİK YASASI SOKAKLARI KARIŞTIRDI

Fransa'da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek artırıyor. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 90 farklı yerde gerçekleştirilen güvenlik yasası karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göstericiler ile polisler arasında çıkan çatışmalarda birçok iş yeri ve çevrede bulunan araçlar ciddi şekilde zarar gördü. Bir bankanın yağmalanmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alırken, şimdiye kadar 30 kişi gözaltına alındı. Uzmanlar yaptıkları değerlendirmelerde Fransa'da protestoların daha da şiddetlenerek devam edeceğini öngördü.

Çıkartılmak istenen yasa kapsamında, Fransa'da güvenlik güçleriningörüntülerinin yayınlanmasının önüne geçilmek isteniyor.

Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Daha durun bu iyi günleriniz daha neler karisacak neler.
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