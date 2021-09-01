Son dakika haber: Foseptik çukuruna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberler... Aksaray'da foseptik çukuruna düşen at, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen at, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde müstakil evde oturan Bayram Çakmak, atının foseptik çukuruna düştüğünü gördü.
Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Çakmak, durumu itfaiyeye bildirdi.
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, çukuru genişleterek atı bulunduğu yerden çıkardı. Temizlenen at, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı