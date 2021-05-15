Son dakika haber | Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haber | Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haber | Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Mescidi Aksa ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescidi Aksa ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sındırgı'da Şerif Paşa Camii de cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mescidi Aksa'nın ve Kudüs ün işgalden kurtulması için eller semaya açıldı.

Gıyabi cenaze namazına pandemi kuralları çerçevesinde sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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