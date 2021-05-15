Son dakika haber | Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bir son dakika haberine göre Mescidi Aksa ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.