Son dakika haber: Filipinler'de art arda patlamalar: 14 ölü, 75 yaralı
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Son dakika haber: Filipinler'de art arda patlamalar: 14 ölü, 75 yaralı

Son dakika habere göre Filipinler'in güneyinde bir saat arayla meydana gelen iki patlamada, 14 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Filipinler'de art arda patlamalar: 14 ölü, 75 yaralı
24.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:29

Filipinler'in güneyinde bir saat arayla meydana gelen iki patlamada, 14 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinde yerel saatle 12.00 civarında Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde, motosiklete yerleştirilen el yapımı bomba infilak ettirildi.

Korgeneral Corleto Vinluan, basına yaptığı açıklamada, motosikletin bakkal ile bilgisayar mağazası önünde olduğu sırada, park halindeki askeri tırların yanında patlatıldığını açıkladı.

İkinci patlama intihar saldırısı

Yerel medyadaki haberlere göre, ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde yaklaşık bir saat sonra yeni bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, ikinci saldırının bir kadın eylemcinin intihar saldırısı olduğu belirtildi.

Patlamada, bir asker ile bir polisin hayatını kaybettiği ve sivillerin yaralandığı ifade edildi.

Kadın intihar bombacısının, büfeden çıkıp bir kiliseyi korumakla görevli askere yaklaşıp "aniden kendini patlattığı" aktarıldı.

Korgeneral Vinluan, patlamalarda 5'i asker 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında asker, polis ve sivillerin olduğu 75 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vinluan, 14 kişinin çoğunun ilk patlamada hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da olduğunu ifade etti.

Yerel medyadaki haberlerde, bölgedeki bir markette bomba bulunduğu ve güvenlik güçlerinin Jolo kentinde giriş çıkışları kapattığı bilgisine yer verildi.

Sulu Birleşik Görev Gücü Sözcüsü Yüzbaşı Rex Payot, basına yaptığı açıklamada, askerlerin, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında görevli yetkililere yardım etmek üzere bölgede bulunduğunu aktardı.

Payot, ağır bir saldırı olduğunu söyleyerek, henüz konuyla ilgili detay veremeyeceğini dile getirdi.

İkinci patlamanın olduğu yerin, 27 Ocak 2019'da bir kilisedeki pazar ayini sırasında yapılan ve 23 kişinin ölümüne neden olan iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği yere yakın olması dikkati çekti.

Saldırının Ebu Seyyaf örgütünce gerçekleştirildiği ihtimali

Henüz iki saldırıyı da üstlenen bulunmazken, olayın terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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