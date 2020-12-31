Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

31.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:14
Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Murat SOLAK FATİH'de bir iş hanında para transfer merkezindeki susturuculu silahlı saldırıda dükkan sahibi öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Murat SOLAK   FATİH'de bir iş hanında para transfer merkezindeki susturuculu silahlı saldırıda dükkan sahibi öldü, yanındaki kişi yaralandı.  İş hanındaki esnafın da yardımıyla yakalanan şüpheli Fatih H'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Fatih Beyazıt'da bulunan bir iş hanındaki para transfer merkezinde geçen pazartesi günü meydana gelen susturuculu saldırının detaylarına DHA ulaştı. İddialara göre, tezgahtarlık yaptığı öğrenilen 29 yaşındaki Fatih H., olay günü handaki para transfer merkezine gelerek yurtdışına para göndermek istediğini söyleyerek öncesinde keşif yaptı. Birkaç saat sonra aynı iş yerine bu kez susturucu tabancayla gelen Fatih H., Suriyeli  iş yeri sahibi 23 yaşındaki Mohamad Alyafi'ya ateş etti, bu sırada iş yerinde bulunan Suriye'li 45 yaşındaki Muhanad Al Makki'yi de kolundan yaraladı. Olay sırasında iş yerinde bulunan Hani A., adlı Suriyeli genç de saldırganın üzerine atlayarak onu  etkisiz hale getirdi. Olayı duyan iş hanındaki  diğer iş yeri sahiplerinin yardımıyla saldırgan yakalandı. Darp sonucu yaralanan saldırgan Fatih H., ile kolundan yaralanan Muhanad Al Makki kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mohamad Alyafi'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

300 BİN DOLANDIRMIŞLAR

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih H'nin ilk ifadesinde, "Başka bir Suriyeli grup iş yeri sahibine 300 bin dolar  vermiş ancak geri vermemişler. Dolandırılmışlar. Benimle irtibata geçtiler ben de saldırıyı yaptım" dediği öğrenildi.  Fatih H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 


Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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