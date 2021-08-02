Son dakika haberleri: Fatih'te alışveriş yapan turistlerin çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haberleri: Fatih'te alışveriş yapan turistlerin çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Fatih'te alışveriş yapan turist çiftin bebek arabasında bulunan çantasının çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te alışveriş yapan turist çiftin bebek arabasında bulunan çantasının çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, bebek arabasıyla Kumkapı'daki bir mağazanın önüne gelen çift, tezgahta bulunan ürünleri inceledi.

Bu sırada mağaza önünde bekleyen bir şüpheli, bebeklerini kucaklarına alan çiftin içeriye yönelmesiyle bebek arabasında bulunan çantayı alarak kaçtı.

İçinde bilgisayar ve bir miktar para bulunduğu öğrenilen çantanın çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son dakika haberleri: Fatih'te alışveriş yapan turistlerin çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri: Fatih'te alışveriş yapan turistlerin çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri: Fatih'te alışveriş yapan turistlerin çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri: Fatih'te alışveriş yapan turistlerin çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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