Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
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Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü

Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın'ın evinin arkasındaki otluk alan yandı.

DİYARBAKIR'da, 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın'ın evinin arkasındaki otluk alan yandı. Komşularıyla birlikte alevleri söndüren Aydın, otların ateşe verildiğini öne sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü iddia edip 709 gündür bu partinin Diyarbakır il binası önünde eylem yapan 233 aileden Süleyman Aydın'ın Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin arka tarafında bulunan otluk alan, iddiaya göre ateşe verildi. Süleyman Aydın ve komşuları, durumu fark edip kendi imkanlarıyla yangını söndürdükten sonra polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çevrede inceleme yapıp, yangını çıkardığı öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'BENİ YILDIRMAK İSTİYORLAR'

Süleyman Aydın, otların kasıtlı olarak yakıldığını ifade ederek, "Eğer biz durumu fark etmemiş olsaydık alev evime kadar gelecekti. Allah razı olsun, komşularımın desteğiyle durumu fark ettik, söndürdük. Kim bunları yaptıysa nefretle kınıyoruz. Benim 2 yaşında bir çocuğum var. Allah göstermesin, bir şey olsaydı ne olurdu? Benden ne istiyorlar yani? HDP önünde evlat nöbeti tuttuğum için beni yıldırmak istiyorlar. Kimlerse artık ben mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Evladımı da HDP'den isteyeceğim" dedi.

FOTOGRAFLI


Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü
Son dakika haber! Evlat nöbetindeki baba, evinin arkasındaki otların ateşe verildiğini öne sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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