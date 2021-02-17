Son dakika haber | Evinin önünde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Ekrem Kumcağız (63), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Ekrem Kumcağız (63), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu. Ekrem Kumcağız'ın merdivenden düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 174 numaralı sokakta bulunan binanın önünde Ekrem Kumcağız'ın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, apartmanın önündeki merdivenin yanında bulunan Ekrem Kumcağız'ın öldüğünü belirledi. Ekrem Kumcağız'ın merdivenden düşerek öldüğü tahmin edilirken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN